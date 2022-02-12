Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor - Haberler
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Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor

AA, Mustafa Kurt - Spor
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Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, ikinci gün ikinci maçında Rusya'nın Dinamo Elektrostal takımına 7-5 yenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, ikinci gün ikinci maçında Rusya'nın Dinamo Elektrostal takımına 7-5 yenildi.

Türkiye'yi şampiyonada temsil eden Gaziantep Polisgücü, ikinci günün ikinci maçında Rusya'nın Dinamo Elektrostal takımıyla Alanya Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı.

Gaziantep Polisgücü rakibine 7-5 yenilerek, dördüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.

Gaziantep Polisgücü yarın saat 12.00'de Klub Zelina, 17.30'da da Sanse Complutens ile karşılaşacak.

Organizasyonda ilk maçında HC Minsk takımını 8-5 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, ikinci müsabakasında Avusturya temsilcisi Post SV'ye 10-4 kaybetmiş, ikinci günün ilk maçında ise Polonya'nın AWF Poznan takımını 10-3 mağlup etmişti.

Günün diğer karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:

AWF Poznan-HC Minsk: 4-8

Sanse Complutense-Klub Zelina: 3-5

Post SV-Dinamo Elektrostal: 5-6

AA / Mustafa Kurt - Spor

Gaziantep, Antalya, Alanya, Rusya, Spor, Haberler

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