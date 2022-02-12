Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, ikinci gün ikinci maçında Rusya'nın Dinamo Elektrostal takımına 7-5 yenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, ikinci gün ikinci maçında Rusya'nın Dinamo Elektrostal takımına 7-5 yenildi.
Türkiye'yi şampiyonada temsil eden Gaziantep Polisgücü, ikinci günün ikinci maçında Rusya'nın Dinamo Elektrostal takımıyla Alanya Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı.
Gaziantep Polisgücü rakibine 7-5 yenilerek, dördüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.
Gaziantep Polisgücü yarın saat 12.00'de Klub Zelina, 17.30'da da Sanse Complutens ile karşılaşacak.
Organizasyonda ilk maçında HC Minsk takımını 8-5 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, ikinci müsabakasında Avusturya temsilcisi Post SV'ye 10-4 kaybetmiş, ikinci günün ilk maçında ise Polonya'nın AWF Poznan takımını 10-3 mağlup etmişti.
Günün diğer karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:
AWF Poznan-HC Minsk: 4-8
Sanse Complutense-Klub Zelina: 3-5
Post SV-Dinamo Elektrostal: 5-6