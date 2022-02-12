Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor - Haberler
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Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor

AA, Mustafa Kurt - Spor
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Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesindeki düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, ikinci gün ilk maçında Polonya'nın AWF Poznan takımını 10-3 yendi.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesindeki düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, ikinci gün ilk maçında Polonya'nın AWF Poznan takımını 10-3 yendi.

Türkiye'yi şampiyonada temsil eden Gaziantep Polisgücü, ikici günün ilk maçında Polonya'nın AWF Poznan takımıyla Alanya Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı.

Gaziantep Polisgücü rakibini 10-3 yenerek üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Gaziantep Polisgücü bugün saat 18.30'da Dinamo Elektrostal ile karşılaşacak.

Organizasyondaki ilk gün maçlarında HC Minsk takımını 8-5 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, ikinci müsabakasında Avusturya temsilcisi Post SV'ye 10-4 kaybetmişti.

Günün diğer karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:

Post SV-Sanse Complutense: 5-2

Klub Zelina-HC Minsk: 9-4

AA / Mustafa Kurt - Spor

Gaziantep, Antalya, Polonya, Alanya, Spor, Haberler

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