Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor

AA, Mustafa Kurt - Spor
 - Güncelleme:
Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesindeki düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, ilk gün ikinci maçında Avusturya'nın Post SV takımına 10-4 yenildi.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesindeki düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, ilk gün ikinci maçında Avusturya'nın Post SV takımına 10-4 yenildi.

Türkiye'yi şampiyonada temsil eden Gaziantep Polisgücü, ilk günün ikinci maçında Avusturya'nın Post SV takımıyla Alanya Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı.

Organizasyondaki ilk maçında HC Minsk takımını 8-5 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, ikinci müsabakasında ise Avusturya temsilcisi Post SV'ye 10-4 kaybetti.

Günün diğer karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:

Klub Zelina-Post SV: 7-4

Dinamo Elektrostal-AWF Poznan: 13-0

HC Minsk-Sanse Complutense: 1-8

AA / Mustafa Kurt - Spor

Avusturya, Gaziantep, Antalya, Alanya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title