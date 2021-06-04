Erkekler regl olur mu?

Bazen insanların evet, kadınların her ay kanaması olduğunu kabul etmesi zor! Ama sadece adet gören kadınlar mı? Hayır! İnsanlar adet görüyor! Peki, Erkekler regl olur mu?

Temel kural şudur: Her kadın regl olmaz ve regl olan herkes kadın değildir! Trans, interseks ve ikili olmayan kişiler de adet görebilir!

ERKEKLER REGL OLUR MU?

Bir ankete göre erkeklerin yüzde 25'i "erkek adeti" gördüğünü belirtti. vouchercloud.co.uk nin yaptığı ankete yarısı erkek ve minimum 12 aylık ilişkisi bulunan 2,412 kişi katıldı. Çalışmaya göre erkekler, bu durumun kızların adetine çok benzediğini belirttiler. Bu belirtiler ise şöyle; kramplar, yorgunluk, sinirlilik ve kolayca sinirlenme...

Dailymail'in haberine göre; her 3 kadından ikisi partnerinin adet yaşadığını belirtip, buna inanıyor. Bazı kadınlar, partnerinin yaşadığı adeti kendisininkinden daha zor idare ettiğini söylüyor.

Sinirlilik, normalden daha fazla yorgun olmak, erkeklerde çoğunlukla açlık, daha çabuk sinirlenme ve şişlik en belirgin semptomlar arasında bulunuyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 12'si kilosundan rahatsız olduğunu ve şişlik hissetiğini itiraf etti. Bu ankete göre partnerlerden birinin bu dönemdeyken diğerinin destek olduğu çoğu kişi tarafından onaylandı. Ancak kadın partnerlerin yüzde 33'ü partnerlerine "biraz erkek ol" diyormuş.

Normal bir erkek ortalama 97 dolarını abur cubur ve yemeğe harcıyor ama adet gören erkeklerde bu ortalama 124 doları buluyor.

Derby Üniversitesi'nden Dr. Aubeeluck, "Bu semptomlara stres yol açabilir ya da herhangi bir ağrıyla kadın ve erkeğin başa çıkmasının farklı olması, erkeklerdeki belirtilerin farklı olmasına sebep olabilir" dedi.

Erkeklerde Regl Dönemi Belirtileri:

1. Asabiyet: Yüzde 56

2. Normalden daha fazla yorgun olmak: Yüzde 51

3. Çikolata ve dondurmaya artan istek: Yüzde 47

4. Sürekli acıkmak: Yüzde 43

5. Kolayca üzülme: Yüzde 43

6. Şişkinlik: Yüzde 15

7. Kiloları konusunda daha hassas olma: Yüzde 12

8. Kramp: Yüzde 5

Erkeklerde Regl Dönemi Nasıl Yaşanır?

Erkekler kadınlarda olduğu gibi regl yaşamamaktadır. Kadınlarda görülen ağrılar ve sancılar erkeklerde görülmemektedir. Regl dönemi erkeklerde 72 gün devam eden bir süreçtir. Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de bu dönem regl döngüsü olarak adlandırılmaktadır.

Erkeklerde yer alan ve en çok bilinip etkisi en fazla olan hormon testosteron hormonudur. İsminden de anlaşılacağı üzere testislerden gelen bir hormondur. Özellikle ergenlik döneminde erkeklerin penis boyunu, ereksiyonunu, boşalmasını ve ses kalınlığını belirlemektedir. Bu durumda en çok merak edilen şey ise kadınlar gibi erkeklerin de hormon salgılama işlemidir? Bilindiği üzere fazla salgılanana erkeklik hormonları otomatik olarak östrojene dönüşür. Oysa kadınlarda erkeklik hormonu yani testosteron, böbrek üstü bezleri tarafından salgılanmaktadır.

Bu dönemde erkeklerde görülen testosteron seviyesinde iniş ve çıkışlar yaşanmaktadır fakat bu durum duygusal değişimlere neden olmaz. Kadınlarda görülen duygu değişimi ve ruhsal durumlar, erkeklerde görülmemektedir. Erkeklerde sinirlilik hali ve asabilik görülmemektedir.

Testosteron hormonu erkeklerde kas güçlerinin artmasını sağlamakta ve libido üzerinde etki gösterir. Bu dönemde erkekler cinselliğe daha istekli olmaktadırlar. Bu durumu sürekli dile getirmektedirler. Erkeklik hormonları 45 yaşını geçen erkeklerde azalma gösterir. Genel olarak belirtileri, libido düşmesi ve ateş basması olarak yaşanmaktadır.

Bazı erkekler, erkeklik hormonlarının azaldığını anlamaktadır. Kadınlarda görülen menopoz dönemi, erkeklerde andropoz olarak görülmektedir. Kadınların menopoz döneminde yaşadığı sorunları, erkekler yaşamamaktadır fakat erkekler de kadınlar gibi bu dönemde dışarıdan hormon takviyesi alabilir.

Erkeklerde Regl Döngüsü Var mı?

Uzmanların yaptığı açıklamalar neticesinde erkeklerde, kadınlar gibi bir regl döngüsünün olmadığı belirtilmiştir. Aynı zamanda buna sebep olarak erkeklerde regl sancısı ve ağrısı gibi biyolojik olaylarda yaşanmamaktadır. Bu durumu sadece sperm oluşum döneminde değişiklik göstermektedir. Sperm oluşum döneminde 72 saatlik bir dönüşüm meydana gelmektedir.

Erkekler Regl Döneminde Duygusal Git Gel Yaşar mı?



Erkeklerde regl dönemini kadınların regl dönemi ile farklılık yer aldığı gibi duygusal değişimler konusunda büyük farklılıklar yer almaktadır. Erkeklerde regl dönemi içerisinde kadınlar gibi büyük duygusal değişimler oluşmamaktadır. Erkek regl döneminde kadına göre duygusal değişimleri en alt seviyede geçirmektedir.