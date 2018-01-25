Kolombiya'da Tepki Çeken Uygulama: Erkekler Motosikletin Arkasına Binemeyecek

Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa, Simon Bolivar Parkı'nda basına yaptığı açıklamada, motor hacmi 125 cc'nin üzerindeki motorsikletlerde, sürücünün arkasında bir erkeğin yolculuk yapmasını şehirdeki güvenlik önlemleri kapsamında yasaklayacaklarını duyurdu.

BİR KAÇ AY BOYUNCA UYGULANACAK

"Motosikletlerin halkın tercih ettiği çok kullanılan bir ulaşım aracı olduğu konusunda şüphemiz yok." ifadesini kullanan Penalosa, yasağın, birkaç ay boyunca uygulanacağını ve başkentin tamamında geçerli olacağını belirtti.

Penalosa, motosiklet sürücülerinin birçok vergiden muaf olduğunu, gişe ücreti ödemediğini ve plakalarına trafiğe çıkış kısıtlaması getirilmediğini hatırlatarak, belediyenin onları "her türlü desteklediğini" vurguladı.

KAPKAÇ VE CİNAYETLER MOTOSİKLETLERLE YAPILIYOR

Polis raporlarına göre, Bogota'da geçen yıl motosikletli hırsızlar 5 binin üzerinde kapkaç yaptı. Hırsızlık ve kapkaçta sık sık motosikletlerin kullanıldığı ülkede, bazı kiralık katiller de kurbanlarını motosikletle takip edip öldürüyor.

Başkentte uygulanacak "motosiklet arkasında erkek taşıma yasağı" halihazırda ülkenin Cucuta, Cali, Barranquilla ve Ibague kentlerinde de bulunuyor. Medellin şehrindeki yasak ise mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.

7 BİN CİNAYETİN YARISINI MOTOSİKLETLİ KATİLLER İŞLEDİ

Yasak, ülke basınında yankı buldu. El Tiempo gazetesindeki haberde, Cucuta kentinde 1997-2014 yılları arasında suikaste kurban giden 7 bin kişinin yarısının motosikletli katiller tarafından öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.