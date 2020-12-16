Erkekler, kadınlara göre daha sağlıklı olduğunu düşünüyor
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Erkekler, kadınlara göre daha sağlıklı olduğunu düşünüyor

16.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:51
Erkekler, kadınlara göre daha sağlıklı olduğunu düşünüyor

Avrupa ülkeleri arasında yapılan araştırmaya göre kendini sağlıklı hissetme oranı yaş ilerledikçe düşmesine rağmen, her yaş gurubundaki erkeklerin kadınlara göre kendilerini daha sağlıklı hissettiğini ortaya koydu.

Avrupa ülkeleri arasında yapılan araştırmaya göre kendini sağlıklı hissetme oranı yaş ilerledikçe düşmesine rağmen, her yaş gurubundaki erkeklerin kadınlara göre kendilerini daha sağlıklı hissettiğini ortaya koydu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa ülkeleri arasında yapılan araştırmaya göre kendini sağlıklı hissetme oranı yaş ilerledikçe düşüyor. Böylelikle 16-44 yaş arası erkeklerde kendini sağlıklı hissedenlerin oranı yüzde 88,3 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 86,3 oldu. 45-64 yaş arası erkeklerine bakıldığında ise bu oran yüzde 67,3 iken, aynı yaş gurubundaki kadınlarda yüzde 64,5 olduğu görüldü. 65 yaş üstü bireylere gelindiğinde erkeklerde iyi hissetme oranı yüzde 43,1'e düşerken, kadınlarda yüzde 36,5 olarak kaydedildi. İstatistiklere bakıldığında her yaş grubunda erkeklerin kadınlardan daha sağlıklı hissettiği görüldü. İnsanların sağlıklarını algılama biçimleri ise çevresel faktörlerin yanı sıra, kültürel ve sosyoekonomik koşullar gibi birçok faktörden etkilendiği saptandı.

Ajans Press, sağlık ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sağlık ile alakalı basına 748 bin 756 haber yansıdığı tespit edildi. Bu yıl Kovid-19 sebebiyle genel yansımalar bu şekilde olurken, kanser hastalığının 39 bin 572 haberle, tansiyon hastalığının 18 bin 435 haberle, diyabetin ise 19 bin 766 haberle medyada yer aldığı kaydedildi.

(İHA)

Erkekler, kadınlara göre daha sağlıklı olduğunu düşünüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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