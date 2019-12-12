Erkekler, Doğal Burun İstiyor

12.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:31

"Burun estetiği yaptırmak isteyen erkekler, yüzde erkeksi bir görünüm kazandıran doğal burnu tercih ediyor" dedi.

Erkeklerin estetik operasyonlara ilgisinin son 5 yılda arttığına değinen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hünkar Batıkhan "Burun estetiği talebiyle gelen erkeklerin burunlarında daha çok travmatik durumlarla karşılaşıyoruz. Çocukluk dönemindeki geçirdikleri kazalar ya da yaralanmalar nedeniyle burunda oluşan hasar ciddi nefes problemlerine yol açabiliyor. Bu durumdaki çoğu hasta burun ameliyatı olmak için kemik gelişiminin tamamlandığı 17-18 yaşını bekliyor. Burun tıkanıklığı ya da tramvaya bağlı sıkıntıları olan kişinin operasyon ile bu sorunu çözülürken, çoğu genç olan erkek hastalarımız aynı anda burnun dış görünüşünü de düzeltmek istiyor" dedi.

DOĞAN BURUNUN KURALLARI

Estetik burun operasyonu isteyen erkeklerin çoğunlukla doğal görünüm istediğini anlatan Dr. Batıkhan, "Erkekler de artık kadınlar gibi yüze yakışan doğal burunlar istiyor. Erkeklerde buruna doğal bir görünüm vermenin bazı püf noktaları var; burun fazla kalkmamalı, kavis olmamalı, çok küçük veya kısa da olmamalı, burun kanatları çok daraltılmamalı. Hörgüç dediğimiz bir kemik var. Ameliyatta eğer bu kemiği alıyorsak milimetrik bir yükselti bırakıyoruz. Daha önce saydığım değişiklikler ve bu yükselti erkeklerin burnuna doğal ve bir o kadar da erkeksi bir görünüm kazandırıyor. Erkeklerin burnuna 90-95 derecede bir açı veriyoruz ve kemikleri çok daraltmıyoruz. Bu sayede hastanın hem daha düzgün nefes almasını sağlıyor hem de burunlarının erkeksi görünümünü koruyoruz. Erkek burunlarında birkaç noktaya dikkat etmek gerekiyor. Burun ucu yüksekliği, burnun çok ince olmaması ve burun sırtında milimetrik ölçüde yükseklik olması ile yan kanatların çok inceltilmemesi önemlidir" diye konuştu.

RAHAT VE KONFORLU ESTETİK

Travmatik durumlarda burunun orta bölmesinin 'C' ya da 'S' şeklinde olabildiğini kaydeden Dr. Batıkhan, "Fonksiyonel Rinoplasti' ameliyatı ile burundaki hasarı düzelttiklerini söyledi. Günümüzde hastaların daha bilinçli olduğunu dile getiren Dr. Batıkhan, "Türkiye'de doktora erişim kolaylaştı. Hastalar sağlık tedavileri ve estetik işlemler konusunda artık daha bilinçli. Yeni ameliyat teknikleri ve teknolojileri sayesinde daha rahat ve konforlu burun estetiği ameliyatları gerçekleştiriyoruz" dedi.

NEFES PROBLEMİNİN FARKINDA OLMAYAN HASTALAR VAR

Özellikle genç ve zayıf hastaların buruna dayalı nefes problemi olduğunun farkında olmadığını ifade eden Dr. Batıkhan, "Bu grupta yer alan hastalar normal nefes aldıklarını zannediyorlar. Çoğu hasta farkında değil ama zamanla bilinçlendikçe farkına varıyorlar. Bizlere gelen hastalar da yaptığımız testler ve sorduğumuz sorular sonucunca farkına varıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler