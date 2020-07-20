Erkekler daha çok göç ediyor
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Erkekler daha çok göç ediyor

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı (2019) bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 olurken, Türkiye'den yurt dışına göçen nüfusun da yüzde 2 artarak 330 bin 289'a ulaştığı kaydedildi.

Erkekler daha çok göç ediyor
20.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:43

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı (2019) bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 olurken, Türkiye'den yurt dışına göçen nüfusun da yüzde 2 artarak 330 bin 289'a ulaştığı kaydedildi. Her iki taraflı göç içinde cinsiyet ayrıştırması yapıldığında erkeklerin daha fazla göç ettiği görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, göçlerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl göçlerle ile alakalı 29 bin 657 haber yansıdığı tespit edildi. 2019 yılına baktığımızda ise 66 bin 373 haber girişi görülürken, 2018 yılında 80 bin 920 olduğu kaydedildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise uzun yıllardır göçmenlerin Türkiye'de oldukça konuşulduğu gözlendi.

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, uluslararası göç istatistikleri belli oldu. Böylelikle yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 olurken, Türkiye'den yurt dışına göçen nüfusunda yüzde 2 artarak 330 bin 289'a ulaştığı kaydedildi. Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün cinsiyet dağılımına bakıldığında ise her zaman erkeklerin daha fazla göç ettiği saptandı. En fazla göç eden nüfus ise 25-29 yaş arasındakiler olurken, en fazla göç alan ve veren il İstanbul olarak kaydedildi. Türkiye'ye en çok gelen yabancı uyruklu sayısı ise yüzde 14,5 ile Irak vatandaşlarından oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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