Erkekler daha çok göç ediyor Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 yılı uluslararası göç istatistiklerine göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 yılı uluslararası göç istatistiklerine göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 oldu.İstatistiklere göre erkeklerin daha fazla göç ettiği görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, göçlerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre bu yıl göçlerle ile alakalı 29 bin 657 haber yansıdığı tespit edildi. 2019 yılında ise 66 bin 373 haber girişi görülürken, 2018 yılında 80 bin 920 olduğu kaydedildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise uzun yıllardır göçmenlerin Türkiye'de oldukça konuşulduğu gözlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2019 yılı uluslararası göç istatistikleri belli oldu. Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 oldu. Türkiye'den ise yurt dışına göçen nüfusunda yüzde 2 artarak 330 bin 289'a ulaştığı kaydedildi. Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün cinsiyet dağılımına bakıldığında ise her zaman erkeklerin daha fazla göç ettiği saptandı. En fazla göç eden nüfus ise 25-29 yaş arasındakiler olurken, en fazla göç alan ve veren il İstanbul olarak kaydedildi. Türkiye'ye en çok gelen yabancı uyruklu sayısı ise yüzde 14,5 ile Irak vatandaşlarından oluştu.

Kaynak: DHA