Erkekler Botoks mu yaptırır, BROTOKS mu?

01.11.2019 14:49

Özellikle üst yüz bölgesinde kırışıklık tedavisinde en etkili yöntem hepimizin bildiği gibi botoks yani; Botulunium toksin uygulamasıdır.

Peki erkeklere yapılan Brotoksla,Botoksun farkı ne ?

Kendisine başvuran erkek hastaların çok fazla estetik uygulamalar yaptırıp bir anlamda mimik dahi yapamaz hale gelen kadınlar gibi olmaktan korktuklarını, özellikle üst düzey yönetici olanların mimiklerini doğru kullanamadıkları için otorite kaybına uğramakla ilgili çekinceleri olduğunu açıklayan Dr. Meltem Ayran sözlerine şöyle devam ediyor;

Toksin uygulaması, yüz kaslarına ve kişinin anatomisine göre yapılır. Kişinin isteğine göre kaslar tamamen hareketsiz de bırakılabilir ya da daha doğal bir görünüm elde edilebilir.

Erkekler de feminen ifade oluşturmadan yapılan botoks uygulamasına BROTOKS denir.

Botoks, ömrü ortalama 4-6 ay olup, 3 Ayda 1 uygulanabilir.

Üst yüz bölgesi dışında; Yüz bölgesinde, boyun bölgesinde, diş sıkma sorunlarında, migren, terleme, kas spazmları gibi durumlarda da yaygın bir şekilde kullanılır.

Kaynak: Bültenler