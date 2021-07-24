Erkekler Bisiklet Yol Yarışı'nda kazanan Richard Carapaz

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Bisiklet Erkekler Yol Yarışı'nda, Ekvadorlu Richard Carapaz, 6: 05: 26'lık derecesiyle altın madalya kazandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları Bisiklet Erkekler Yol Yarışı'nda kazanan Ekvadorlu Richard Carapaz oldu. 234 kilometrelik parkuru, 6: 05: 26'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayan Carapaz, altın madalyanın sahibi oldu. Yarışı, Belçikalı bisikletçi Wout van Aert 6: 06: 33'lük derecesiyle 2'nci sırada tamamlarken, Sloven bisikletçi Tadej Pogacar ise bronz madalya kazanan isim oldu.

EKVADOR TARİHİNDEKİ 2'NCİ ALTIN MADALYAYA UZANDIRichard Carapaz, erkekler yol yarışında kazandığı altın madalya ile olimpiyat tarihinde Ekvador adına 2'nci altın madalyayı kazanan isim oldu. 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda Jefferson Perez, 20 km yürüyüş branşında Ekvador adına altın madalya kazanan ilk isim olmuştu.

Öte yandan Türkiye'yi yol yarışında temsil eden Onur Balkan ve Ahmet Örken ise yarışı tamamlayamadı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı