Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de erteleme maçları 4-6 Mart'ta yapılacak
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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de erteleme maçları 4-6 Mart'ta yapılacak

03.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:19
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de erteleme maçları 4-6 Mart'ta yapılacak

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı erteleme maçlarının programı belli oldu.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı erteleme maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, B ve C Grubu'nda tehir edilen müsabakaların 4-6 Mart'ta Bursa ile Ankara'da oynanacağı belirtildi.

Kupada erteleme maçlarının programı şöyle:

B Grubu (Bursa)

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne

5 Mart Cuma:

14.00 Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor

6 Mart Cumartesi:

14.00 Tokat Belediye Plevne-Afyon Belediye Yüntaş

C Grubu (Ankara)

Yarın:

14.00 Sorgun Belediyespor-Haliliye Belediyespor

5 Mart Cuma:

15.30 Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta

6 Mart Cumartesi:

14.00 Halkbank-Sorgun Belediyespor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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