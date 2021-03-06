Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisinde bugün oynanan erteleme karşılaşmalarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisinde bugün oynanan erteleme karşılaşmalarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

Ankara ve Bursa'da oynanan erteleme karşılaşmalarının ardından, B ve C gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Arkas Spor, Tokat Bld. Plevne, Halkbank ve Galatasaray HDI Sigorta takımları, AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükseldi.

A ve D gruplarında oynanan karşılaşmalarının ardından ise Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma, Spor Toto ve Ziraat Bankkart takımları çeyrek finale yükselmişti.Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde: Fenerbahçe HDI Sigorta – Ziraat BankkartSpor Toto – AltekmaArkas Spor – Galatasaray HDI SigortaHalkbank – Tokat Bld.Plevne

Çeyrek final karşılaşmalarının maç programı daha sonra Federasyon tarafından açıklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Berad Büyük