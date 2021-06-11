Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde sezon tamamlandı
Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen ve 7 gün süren 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Ligi sona erdi.
Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen ve 7 gün süren 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Ligi sona erdi.
Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilen lig, bugünkü maçlarla tamamlandı.
Ligin son gününde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Adana Hokey-Selçuklu Belediyespor: 2-11
Nizip Zeugma-Nizip Belediyesi: 4-1
Plaza Hotel Peyas-Osmaniye Hokey: 4-1
Gaziantep Polisgücü-Alanya Yıldızlar: 5-4
Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu
Gaziantep Polisgücü topladığı 19 puanla şampiyon olurken, 17 puanla Nizip Zeugma ikinci, 16 puanla da Selçuklu Belediyespor üçüncü sırayı aldı.
Ligi 3 puanla tamamlayan Plaza Hotel Peyas ile sezonu puansız bitiren Osmaniye Hokey takımları ise küme düştü.
Müsabakaların ardından düzenlenen törende takım ve oyunculara madalya ile ödülleri takdim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir