Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde sezon tamamlandı
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Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde sezon tamamlandı

Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde sezon tamamlandı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen ve 7 gün süren 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Ligi sona erdi.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen ve 7 gün süren 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Ligi sona erdi.

Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilen lig, bugünkü maçlarla tamamlandı.

Ligin son gününde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Adana Hokey-Selçuklu Belediyespor: 2-11

Nizip Zeugma-Nizip Belediyesi: 4-1

Plaza Hotel Peyas-Osmaniye Hokey: 4-1

Gaziantep Polisgücü-Alanya Yıldızlar: 5-4

Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu

Gaziantep Polisgücü topladığı 19 puanla şampiyon olurken, 17 puanla Nizip Zeugma ikinci, 16 puanla da Selçuklu Belediyespor üçüncü sırayı aldı.

Ligi 3 puanla tamamlayan Plaza Hotel Peyas ile sezonu puansız bitiren Osmaniye Hokey takımları ise küme düştü.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende takım ve oyunculara madalya ile ödülleri takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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