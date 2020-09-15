ERKEK HABERLERİ

Erkek 15.9.2020
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları
Erciyes AŞ yetkilerinden alınan bilgiye göre, Develi-Tomarza arasındaki parkurda kadın bisikletçiler 107 kilometre, erkekler ise 129,5 kilometrelik mesafe katetti.
Erkek 15.9.2020
Son dakika haber! Jimnastikçi kadının akrobasi yaparken balkondan düştüğü anlar kameraya yansıdı
Erkek 15.9.2020
Üroonkoloji Derneğinden prostat kanserinin tanı ve tedavisine ilişkin uyarılar
Dünya nüfusunun genel olarak 6'da 1'inin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre 2018'de 9,6 milyon hastanın kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktaran Ataus, şu bilgileri verdi: "Verilere göre Türkiye'de 2018'de 210 bin 537 yeni kanser vakası görülürken, kanser nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 116 bin 710 olarak raporlandı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de benzer şekilde erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer, takiben prostat kanseridir ve prostat kanseri, akciğer kanserinden sonra kansere bağlı ölümlerde ikinci sıradadır.
Erkek 15.9.2020
BM Suriye Araştırma Komisyonundan Esed rejimine yeni "savaş suçu" suçlaması
Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Brezilyalı Paulo Pinheiro, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Çatışmanın tüm taraflarını, özellikle sürdürülebilir bir barışa ulaşma konusunda tavsiyelere kulak vermeye çağırıyorum. Neredeyse on yıldır kadınları, erkekleri, erkek çocukları ve kızları koruyun çağrıları görmezden gelindi.
Erkek 15.9.2020
Tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerinde 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi
Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, başkan vekili İlhami Kılınçkaya, genel sekreter Erhan Durukan, tekerlekli sandalye basketbol branş sorumlusu Önder Yurdagül, teknik kurul başkanı Emin Bayramlar ve üye Bahri Gürpınar, Tekerlekli Basketbol Erkek Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Akın ile Oturarak Voleybol Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Çetin Ok, Oturarak Voleybol Milli Takım Başantrenörü Yusuf Kenan Kök ve federasyon yetkilileri katıldı.
Erkek 15.9.2020
Pınar Gültekin cinayetine ilişkin otopsi raporu tamamlandı
Olay Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu. Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.
Erkek 15.9.2020
Hentbolda Bölgesel Lig statüsü belli oldu
Şartları yerine getiren kadınlarda 13 ve erkeklerde 28 takım ertelenmiş bölgesel lig müsabakaları oynayacak.
Erkek 15.9.2020
Biatlon EYOF Milli Takımı, Erzurum'da kampa girecek
Kamp müdürü Fırat Çelik, antrenörler Mustafa İlçin, Büşra Güneş ve Ceren Demirden yönetimindeki milli takımda şu sporcuların yer aldığı kaydedildi: Kadınlar: Ebru Tuncer (Niğde), Elanur Şepçi (Kastamonu), Özdenur Özden (Kastamonu), Betül Demir (Kars), Eylül Sarı (Hakkari) Erkekler: Barış Oduncu (Bitlis), Alican Dayan (Hakkari), Metehan Türkeş (Ankara), Volkan Oğur (Ağrı).
Erkek 15.9.2020
TDV'den burs alan öğrencilere yönelik online eğitim kampı
TDV'den yapılan açıklamaya göre, Özel Destek Başarı Burs Programı kapsamında eğitim gören TDV burslusu 336 kız ve 114 erkek öğrenci olmak üzere toplam 450 öğrencinin katılımıyla online eğitim kampı düzenleniyor.
Erkek 15.9.2020
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Develi-Tomarza ilçeleri arasındaki parkurda kadın bisikletçiler 107 kilometre, erkekler ise 131 kilometrelik mesafe katedecek.
Erkek 15.9.2020
Haliç'te erkek cesedi bulundu
Haliç'te denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.
Erkek 15.9.2020
Son dakika haberleri... 30 Ağustos Zafer Bayramı Online Satranç Turnuvası'nın kazananları belli oldu
Erkek 15.9.2020
Plaj voleybolunda 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası İzmir'de düzenlenecek
Teknik toplantının yarın yapılacağı şampiyonada Türkiye, erkeklerde 3, kadınlarda 2 takım olmak üzere toplam 5 ekiple mücadele edecek.
Erkek 15.9.2020
(GRAFİKLİ)- "Unutulmaz karakterlerin oyuncusu: Tarık Akan"
7 kez Altın Portakal ödülünü kazandı Usta oyuncu, ilk kez 1973'te "Suçlu" filmindeki rolüyle Altın Portakal'da aldığı "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, 1978'de "Maden", 1980'de "Adak ve Sürü", 1984'te "Pehlivan", 1989'da "Üçüncü Göz", 1990'da "Karartma Geceleri", 2003'te ise "Gülüm" filmindeki rolüyle kazandı.
Erkek 15.9.2020
Türk doktorların Kovid-19'a yakalanan prostat hastalarıyla ilgili çalışması DSÖ ile paylaşıldı
Dr. Karabulut, AA muhabirine, Kovid-19'un erkek ve yaşlı hastalarda daha kötü seyretmesi ve ölümcül olmasından yola çıkarak bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Erkeklik hormonunun neden olduğu diğer bir hastalık olan ve erkeklerde halk arasında prostat büyümesi olarak bilinen şikayetlerin Kovid-19'da hastalığın gidişatı, kötü seyri hakkında bize bilgi verip veremeyeceği konusunda çalışmalar sürdürdük.
Erkek 15.9.2020
Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü
Trabzon Sağlık Müdürlüğünden Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, prostatın, erkek üreme sisteminin bir parçası ve idrar kesesinin altında yer alan salgı bezi olduğu vurgulandı.
Erkek 15.9.2020
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında "aslan payı" kadın giysilerinin
İhracatta ikinci sırada erkek dış giyim ürünleri yer aldı.
Erkek 15.9.2020
Büyük Britanyalı tenisçi Murray, Fransa Açık'a özel davetiyeyle katılacak
Erkeklerde eski dünya 1 numarası Andy Murray'ın, Fransa Açık Tenis Turnuvası'na (Roland Garros) özel davetiye (wildcard) ile katılacağı duyuruldu.
Erkek 15.9.2020
"Lenfoma ile Kovid-19 bulguları benzerlik gösterebiliyor" uyarısı
Açıklamada, lenfomanın çocukluk çağında en sık 5-10 yaş aralığında görüldüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: "Hodgkin lenfoma erkeklerde daha çok görülürken, özellikle genç erişkinlik olarak tabir edilen 15-34 yaş aralığı ile 55 yaş ve üstünde daha sık ortaya çıkıyor.