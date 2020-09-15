ERKEK HABERLERİ

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Erkek Haberleri

Erkek haber, Erkek son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Erkek 15.9.2020
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları
Erciyes AŞ yetkilerinden alınan bilgiye göre, Develi-Tomarza arasındaki parkurda kadın bisikletçiler 107 kilometre, erkekler ise 129,5 kilometrelik mesafe katetti.
Erkek: Akrobasi yapan kadın balkondan böyle düştüErkek 15.9.2020
Akrobasi yapan kadın balkondan böyle düştü
Erkek: Son dakika haber! Jimnastikçi kadının akrobasi yaparken balkondan düştüğü anlar kameraya yansıdıErkek 15.9.2020
Son dakika haber! Jimnastikçi kadının akrobasi yaparken balkondan düştüğü anlar kameraya yansıdı
Erkek: Jimnastikçi kadının akrobasi yaparken balkondan düştüğü anlar kameraya yansıdıErkek 15.9.2020
Jimnastikçi kadının akrobasi yaparken balkondan düştüğü anlar kameraya yansıdı
Erkek: Akrobasi yapan kadın balkondan böyle düştüErkek 15.9.2020
Akrobasi yapan kadın balkondan böyle düştü
Erkek 15.9.2020
Üroonkoloji Derneğinden prostat kanserinin tanı ve tedavisine ilişkin uyarılar
Dünya nüfusunun genel olarak 6'da 1'inin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre 2018'de 9,6 milyon hastanın kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktaran Ataus, şu bilgileri verdi: "Verilere göre Türkiye'de 2018'de 210 bin 537 yeni kanser vakası görülürken, kanser nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 116 bin 710 olarak raporlandı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de benzer şekilde erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer, takiben prostat kanseridir ve prostat kanseri, akciğer kanserinden sonra kansere bağlı ölümlerde ikinci sıradadır.
Erkek: Fenerbahçe Beko, Euroleague medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldiErkek 15.9.2020
Fenerbahçe Beko, Euroleague medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi
Erkek: Kutsal mekanda cinsel içerikli film çektiği için tutuklandıErkek 15.9.2020
Kutsal mekanda cinsel içerikli film çektiği için tutuklandı
Erkek: İşkence edilerek öldürülen eşeğin sahibi konuştuErkek 15.9.2020
İşkence edilerek öldürülen eşeğin sahibi konuştu
Erkek: Kura canlı yayınlandı, 20 kişi iş sahibi olduErkek 15.9.2020
Kura canlı yayınlandı, 20 kişi iş sahibi oldu
Akrobasi yapan kadın balkondan böyle düştü
Erkek 15.9.2020
BM Suriye Araştırma Komisyonundan Esed rejimine yeni "savaş suçu" suçlaması
Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Brezilyalı Paulo Pinheiro, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Çatışmanın tüm taraflarını, özellikle sürdürülebilir bir barışa ulaşma konusunda tavsiyelere kulak vermeye çağırıyorum. Neredeyse on yıldır kadınları, erkekleri, erkek çocukları ve kızları koruyun çağrıları görmezden gelindi.
Erkek 15.9.2020
Tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerinde 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi
Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, başkan vekili İlhami Kılınçkaya, genel sekreter Erhan Durukan, tekerlekli sandalye basketbol branş sorumlusu Önder Yurdagül, teknik kurul başkanı Emin Bayramlar ve üye Bahri Gürpınar, Tekerlekli Basketbol Erkek Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Akın ile Oturarak Voleybol Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Çetin Ok, Oturarak Voleybol Milli Takım Başantrenörü Yusuf Kenan Kök ve federasyon yetkilileri katıldı.
Erkek: Forbes açıkladı: 2020'nin en fazla kazananı Messi olduErkek 15.9.2020
Forbes açıkladı: 2020'nin en fazla kazananı Messi oldu
Erkek: Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! 'Anne yardım et' diye bağırdıErkek 15.9.2020
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı
Erkek: - Suriyeli öğrencilerin mezuniyet sevinciErkek 15.9.2020
- Suriyeli öğrencilerin mezuniyet sevinci
Erkek 15.9.2020
Pınar Gültekin cinayetine ilişkin otopsi raporu tamamlandı
Olay Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu. Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.
Erkek: HATAY Eski eşini önce evde, kaçınca da sokakta darbetmişErkek 15.9.2020
HATAY Eski eşini önce evde, kaçınca da sokakta darbetmiş
Erkek: SPOR Fenerbahçe Beko'da medya günü düzenlendiErkek 15.9.2020
SPOR Fenerbahçe Beko'da medya günü düzenlendi
Erkek: Fenerbahçe Beko'da medya günü etkinliği düzenlendiErkek 15.9.2020
Fenerbahçe Beko'da medya günü etkinliği düzenlendi
Erkek: Plaj voleybolunda şampiyonalar İzmir'deErkek 15.9.2020
Plaj voleybolunda şampiyonalar İzmir'de
Erkek 15.9.2020
Hentbolda Bölgesel Lig statüsü belli oldu
Şartları yerine getiren kadınlarda 13 ve erkeklerde 28 takım ertelenmiş bölgesel lig müsabakaları oynayacak.
Erkek 15.9.2020
Biatlon EYOF Milli Takımı, Erzurum'da kampa girecek
Kamp müdürü Fırat Çelik, antrenörler Mustafa İlçin, Büşra Güneş ve Ceren Demirden yönetimindeki milli takımda şu sporcuların yer aldığı kaydedildi: Kadınlar: Ebru Tuncer (Niğde), Elanur Şepçi (Kastamonu), Özdenur Özden (Kastamonu), Betül Demir (Kars), Eylül Sarı (Hakkari) Erkekler: Barış Oduncu (Bitlis), Alican Dayan (Hakkari), Metehan Türkeş (Ankara), Volkan Oğur (Ağrı).
Erkek: Covid-19 endişesi anksiyeteyi artırıyorErkek 15.9.2020
Covid-19 endişesi anksiyeteyi artırıyor
Erkek 15.9.2020
TDV'den burs alan öğrencilere yönelik online eğitim kampı
TDV'den yapılan açıklamaya göre, Özel Destek Başarı Burs Programı kapsamında eğitim gören TDV burslusu 336 kız ve 114 erkek öğrenci olmak üzere toplam 450 öğrencinin katılımıyla online eğitim kampı düzenleniyor.
Erkek 15.9.2020
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Develi-Tomarza ilçeleri arasındaki parkurda kadın bisikletçiler 107 kilometre, erkekler ise 131 kilometrelik mesafe katedecek.
Erkek: Büyükşehir üç ilçede kıl keçisi dağıtacakErkek 15.9.2020
Büyükşehir üç ilçede kıl keçisi dağıtacak
Erkek: Kız arkadaşını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildiErkek 15.9.2020
Kız arkadaşını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
Erkek: Pazarda eski erkek arkadaşı bıçakladıErkek 15.9.2020
Pazarda eski erkek arkadaşı bıçakladı
Erkek 15.9.2020
Haliç'te erkek cesedi bulundu
Haliç'te denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.
Erkek: TEKİRDAĞ Barışmak istemeyen eski kadın arkadaşını pazarda bıçakladıErkek 15.9.2020
TEKİRDAĞ Barışmak istemeyen eski kadın arkadaşını pazarda bıçakladı
Erkek: İZMİR İş insanına babalık davasıErkek 15.9.2020
İZMİR İş insanına babalık davası
Erkek: Son dakika haberleri... 30 Ağustos Zafer Bayramı Online Satranç Turnuvası'nın kazananları belli olduErkek 15.9.2020
Son dakika haberleri... 30 Ağustos Zafer Bayramı Online Satranç Turnuvası'nın kazananları belli oldu
Erkek 15.9.2020
Plaj voleybolunda 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası İzmir'de düzenlenecek
Teknik toplantının yarın yapılacağı şampiyonada Türkiye, erkeklerde 3, kadınlarda 2 takım olmak üzere toplam 5 ekiple mücadele edecek.
Erkek: Haliç'te ceset şokuErkek 15.9.2020
Haliç'te ceset şoku
Erkek: Turistler denizde ceset görünce şok olduErkek 15.9.2020
Turistler denizde ceset görünce şok oldu
Erkek: 2020 CEV U18 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası başlıyorErkek 15.9.2020
2020 CEV U18 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası başlıyor
Erkek: Duygu'nun ölümünde iddianame için Adli Tıp Kurumu raporu bekleniyorErkek 15.9.2020
Duygu'nun ölümünde iddianame için Adli Tıp Kurumu raporu bekleniyor
Erkek 15.9.2020
(GRAFİKLİ)- "Unutulmaz karakterlerin oyuncusu: Tarık Akan"
7 kez Altın Portakal ödülünü kazandı Usta oyuncu, ilk kez 1973'te "Suçlu" filmindeki rolüyle Altın Portakal'da aldığı "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, 1978'de "Maden", 1980'de "Adak ve Sürü", 1984'te "Pehlivan", 1989'da "Üçüncü Göz", 1990'da "Karartma Geceleri", 2003'te ise "Gülüm" filmindeki rolüyle kazandı.
Erkek 15.9.2020
Türk doktorların Kovid-19'a yakalanan prostat hastalarıyla ilgili çalışması DSÖ ile paylaşıldı
Dr. Karabulut, AA muhabirine, Kovid-19'un erkek ve yaşlı hastalarda daha kötü seyretmesi ve ölümcül olmasından yola çıkarak bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Erkeklik hormonunun neden olduğu diğer bir hastalık olan ve erkeklerde halk arasında prostat büyümesi olarak bilinen şikayetlerin Kovid-19'da hastalığın gidişatı, kötü seyri hakkında bize bilgi verip veremeyeceği konusunda çalışmalar sürdürdük.
Erkek: Haliç'te ceset şokuErkek 15.9.2020
Haliç'te ceset şoku
Erkek: Denizde cansız beden bulundu! Vatandaşlar film izler gibi seyrettiErkek 15.9.2020
Denizde cansız beden bulundu! Vatandaşlar film izler gibi seyretti
Erkek 15.9.2020
Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü
Trabzon Sağlık Müdürlüğünden Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, prostatın, erkek üreme sisteminin bir parçası ve idrar kesesinin altında yer alan salgı bezi olduğu vurgulandı.
Erkek 15.9.2020
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında "aslan payı" kadın giysilerinin
İhracatta ikinci sırada erkek dış giyim ürünleri yer aldı.
Erkek 15.9.2020
Büyük Britanyalı tenisçi Murray, Fransa Açık'a özel davetiyeyle katılacak
Erkeklerde eski dünya 1 numarası Andy Murray'ın, Fransa Açık Tenis Turnuvası'na (Roland Garros) özel davetiye (wildcard) ile katılacağı duyuruldu.
Erkek: Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuruna otomobil çarptıErkek 15.9.2020
Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuruna otomobil çarptı
Erkek: Kanada'da yaşayan Filistinli aile dördüz bebeklerinin doğum için Bursa'yı seçtiErkek 15.9.2020
Kanada'da yaşayan Filistinli aile dördüz bebeklerinin doğum için Bursa'yı seçti
Erkek 15.9.2020
"Lenfoma ile Kovid-19 bulguları benzerlik gösterebiliyor" uyarısı
Açıklamada, lenfomanın çocukluk çağında en sık 5-10 yaş aralığında görüldüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: "Hodgkin lenfoma erkeklerde daha çok görülürken, özellikle genç erişkinlik olarak tabir edilen 15-34 yaş aralığı ile 55 yaş ve üstünde daha sık ortaya çıkıyor.
Erkek: Bursa'da 4 yavru kurt anne sütünden kesilerek beslenmeye başladıErkek 15.9.2020
Bursa'da 4 yavru kurt anne sütünden kesilerek beslenmeye başladı
Erkek: Son dakika haber! 'Ölümcül üçgendeki sivilcenizi asla sıkmayın'Erkek 15.9.2020
Son dakika haber! "Ölümcül üçgendeki sivilcenizi asla sıkmayın"
Erkek: Lenfomada erken teşhis hayat kurtarıyorErkek 15.9.2020
Lenfomada erken teşhis hayat kurtarıyor
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 22:03:28. #1.15#
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