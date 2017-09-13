Erkek Yerine Kadın Cenazesi, Yakınlarını Şoke Etti (2)

CENAZE ŞANLIURFA'YA GETİRİLDİ



Tedavi gördüğü Aydın'ın Söke İlçesi'nde hayatını kaybeden Halil Asal'ın karışan cenazesi, Şanlıurfa'ya getirildi. GAP Havalimanı'ndan yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Asal'ın tabutunu hastane morgunda kontrol eden yakınları, bu kez rahat nefes aldı. Cenazelerini teşhis ettiklerini ifade eden ağabey Bakır Asal, kardeşini yarın defnedeceklerini söyledi.