Erkek ve kadın judo milli takımları kampa girdi

Judo Kadın Milli Takımı Edirne'de, Judo Erkek Milli Takımı ise Antalya'da kampa girdi.

Judo Kadın Milli Takımı Edirne'de, Judo Erkek Milli Takımı ise Antalya'da kampa girdi.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Tel Aviv şehrinde 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak Grand Slam müsabakaları öncesinde millilerin hazırlık kampları başladı.

Milli takımların kampları 15 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

Kadın Milli Takımı'nın Edirne'de sürdüreceği antrenmanlara Azerbaycan ve Bulgaristan'dan sporcular da katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur