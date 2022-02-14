Erkek sevgiliye 14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları! En güzel Sevgililer Günü mesajları! 2022 Sevgililer Günü Mesajları!

Kadınlar, erkek sevgilileri için daha 14 Şubat gelmeden hazırlıklara başlamışlardır bile. Onlara en güzel hediyeleri almış, hediyelerine en güzel anlamlı ve romantik aşk sözlerini yazmak için internette araştırmaya başladılar. Biz de bu haberimizde - Erkek sevgiliye sevgililer günü mesajları nelerdir? - sorusuna cevap verdik. İşte detaylar.

ERKEK SEVGİLİYE 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

-Ben seni gözlerimle gördüm, kalbimle sevdim. Şimdi ise ruhumun derinliklerinde seni yaşıyorum, ben seni çok ama çok seviyorum. Canım sevgilimin sevgililer günün kutlu olsun.

-Eğer benim içimdeki seni görebilseydin kendini sevdiğinden daha fazla severdin beni. onun için 14 Şubat bana az gelir. Ömür boyu sevgililer günün kutlu olsun.

-Güneşin doğduğu da bir gerçek, battığı da… Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de… Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek? Seni seviyorum işte! Bu en büyük gerçek…

-Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

-Bazı aşklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiğini bilirsin, okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek... Seni seviyorum!

-Varlığıyla yaşamımı aydınlatan sevgilim, bizim için tüm emeklerine minnettarım. Yaşamda karşılaşacağımız her sürprize beraber adım atmak için, nice 14 Şubat Sevgililer Günümüz olsun…

-Varlığıyla yaşamımı aydınlatan sevgilim, bizim için tüm emeklerine minnettarım. Yaşamda karşılaşacağımız her sürprize beraber adım atmak için, nice 14 Şubat Sevgililer Günümüz olsun…

-Seni sevmek, hayatın çok daha güzel görünmesini sağlamak için yapılabilecek en kolay şeylerden biri ... Seni seviyorum ve seni asla bırakmak istemiyorum. Benim için hayatın olmazsa olmazı sensin. Aşkım, her Sevgililer Günü'nde birlikte olmak dileğiyle…

-Sen benim aldığım nefesim, gözlerimin önündeki gözümsün, sen kalbimin sahibi tek sevgilimsin. Canım sevgilim 14 Şubat sevgililer günümüz kutlu olsun.

2022 SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

-Seni sevmek, dünyanın en güzelini sevmektir. Kendi sevgine bile aşık olmaktır seni sevmek. Hiç kimsenin başaramayacağını, başarmaktır seni sevmek. 14 Şubat sevgililer günün kutlu olsun.

-Seni sevdiğim kadar çok yaşasaydım, ölümsüzlüğün adını aşk koyardım sevgilim. Bitmez tükenmez bir sevgi bendeki. Sensizliğe tahammülüm yok artık. Gelecek sevgililer gününde yanında olacağım. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.

-Öperim dudaklarından gül kokulu yanaklarından her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin. Sevgililer günün kutlu olsun.

-Yapabilseydim, tüm aşkımı senin için toparlayıp bir hediye kutusuna koyardım. Ama bu kadar büyük bir kutu yapamazlar aşkım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

-Yaşamın akıp gittiği tek düze bir dünyada kısılıp kalmışken şimdi olağan üstü renklere sebep olan sensin. Ve ben seninle birlikte olduğum için çok şanslıyım. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

-Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

-Senin gibi hoş bir adama, yılın her günü ne kadar muhteşem olduğu anlatılmalı. Ama bugün özellikle aşkına destan yazmak istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

-Sen bu dünyadaki en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel, sadece benim olacak kadar özel bir sevgilisin. Sevgilim sevgililer günümüz kutlu olsun.

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