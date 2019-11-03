"Erkek sağlığı fizyoterapisi ile cinsel problemler aşılabilir"

03.11.2019 12:20

Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, erkek sağlığı fizyoterapisi ile pelvik ağrı, pelvik organların işlev bozukluğu ve cinsel sağlık sorunlarının tedavi edilebileceğini söyledi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, erkeklerin yaşam şeklini ve kalitesini düşüren cinsel sağlık sorunlarının fizyoterapi ile çözülebileceğini söyleyerek, tedavi hakkında bilgi verdi.

Özel olarak planlanan ve uygulanan cerrahi olmayan yaklaşımları kapsayan erkek sağlığı fizyoterapisinde pelvik taban rehabilitasyonu uygulamasını anlatan Konakoğlu, "Cinsel işlev bozukluğunu tedavi etmek için pelvik taban rehabilitasyonu kullanımı, pelvik taban kaslarının hem erkeklerin hem de kadınların cinsel işlevindeki içsel rolü nedeniyle etkin bir tedavi yöntemidir. Pelvik taban rehabilitasyonu idrar kaçırma tedavisinde de etkinliğini göstermiştir. Pelvik taban rehabilitasyonunda çalışan fizyoterapistler, manuel terapi, terapötik egzersiz, biofeedback, elektrik stimülasyonu ve sıcak-soğuk modaliteleri gibi çeşitli tedavi araçlarını kullanır" dedi.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Önceleri pelvik taban rehabilitasyonun kadın cinsel sağlığını iyileştirmek için kullanıldığını belirten Konakoğlu, "Kadınlarda idrar kaçırma, cinsel ağrı bozukluğu gib durumlarla sınırlı, genellikle kadın cinsel sağlığını iyileştirmeye yönelik bir yöntem olarak ele alınan bu rehabilitasyon son yıllarda dünyada, özellikle erken boşalma, erektil disfonksiyon, lumbopelvik ağrı, prostat kanseri, üriner disfonsiyon, barsak disfonksiyonu gibi problemlerin tedavisinde de kullanılıyor. Erkek sağlığı fizyoterapisi üzerine yapılan çalışmalar hızla önem kazanmış durumda. Uluslararası veriler de fizyoterapistlerin erkeklerde pelvik taban problemlerini aktif olarak tedavi ettiklerini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Erkek Sağlığı Çalışma Grubu Kurucu Başkanı Uzman Fizyoterapist Ümit Erkut ise, çoğu erkeğin, pelvik tabanı olduğunun farkında bile olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Prostat CA sonrası prostatektomi (prostatın alınması) ameliyatı sonrasında erkeklerin yüzde 70'ine kadar idrar kaçırma probleminden muzdarip olduğunu, 18 yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde 16'sında aşırı aktif mesane olduğunu, erektil disfonksiyon 40 yaşın altındaki erkeklerin yüzde 20'sinden fazlasını, 40 yaş üzerindeki erkeklerin yüzde 50'sinden fazlasını ve 70 yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde 66'sından fazlasını etkilemektedir. Erkekler arasında görülen en yaygın cinsel işlev bozukluğu ise yüzde 70'lerin üzerinde izleyen erken boşalma problemidir. Nüfusun bu kadar büyük bir insidansı ile bu eksikliği gidermek için erkek sağlığı alanında çalışan fizyoterapistlere büyük bir ihtiyaç var."

Erkut, "Pelvik taban kasları zayıflayabilir, koordinasyonsuzlaşabilir ve hatta ağrı sendromları geliştirebilir. Böyle bir durumda basit ve normal günlük görevler imkansız hale gelebilir. Erkek sağlığında görülebilecek bu problemler yaşam değişimine ve yaşam konforunu zayıflatmasına neden olabilir. Ancak, birçok erkek bu sorunları sık sık tolere eder, çünkü bu problemlerin tedavileri bulunduğundan habersiz olduklarından yardım aramaya utanırlar. Şu bilinmelidir ki, erkek sağlığı fizyoterapisi bu konuda olan problemlerim çözümünde çok önemli yer kaplamaktadır" dedi.

Kaynak: DHA