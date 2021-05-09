Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı, olimpiyat elemeleri finalinde mücadele edecek

Plaj voleybolu erkeklerde Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımların belirleneceği CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, birinciliği elde etti.

Plaj voleybolu erkeklerde Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımların belirleneceği CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, birinciliği elde etti.

İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'ndeki organizasyonda Türkiye ile Letonya'nın mücadele ettiği finalin ilk maçında Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi, Letonya'dan Aleksandrs Samoilovs-Janis Smedins ikilisini 21-17, 15-21 ve 15-13'lük setlerle 2-1 yendi.

İkinci karşılaşmada ise Sefa Urlu-Selçuk Şekerci, Arturs Rinkevics-Ardis Bedritis'i 21-18 ve 21-16'lık setlerle 2-0 yendi. Bu sonuçlarla Türkiye, İzmir'deki A Grubu'nu ilk sırada tamamladı.

Türkiye ve Letonya'nın ardından sıralanan Slovenya, İtalya ve Litvanya, 23-26 Haziran'da Hollanda'daki finalde Tokyo Olimpiyatları için vize almaya çalışacak.

Dün tamamlanan kadınlarda da ilk 5 sırayı alan Yunanistan, Polonya, Finlandiya, Çekya ve Slovenya, Hollanda'daki finallerde oynama hakkı elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz