Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı CEV Kıta Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
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Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı CEV Kıta Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı CEV Kıta Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Erkekler plaj voleybolu branşında Tokyo Olimpiyatları'na katılacak takımın belirleneceği CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) Final Etabı'nda Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı çeyrek finale yükseldi.

Erkekler plaj voleybolu branşında Tokyo Olimpiyatları'na katılacak takımın belirleneceği CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) Final Etabı'nda Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hollanda'da düzenlenen organizasyonda Murat Giginoğlu/Volkan Göğtepe ikilisinden oluşan milli takım, Fransa'ya 2-0 (21-18, 21-17) mağlup oldu. Sefa Urlu/Selçuk Şekerci ikilisinden oluşan milli takım ise Fransa'yı 1-0 geride düştüğü mücadelede 2-1 (19-21, 21-18, 15-9) yendi.

Türkiye ile Fransa arasındaki son 16 turu eşleşmesinde galibiyetlerin eşitliği sebebiyle turu geçecek tarafı altın maç belirledi.

Altın maçta Murat Giginoğlu/Sefa Urlu ikilisinden oluşan milli takım, Fransa'yı 21-15 ve 21-7'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı, çeyrek finalde yarın Letonya-Belarus eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

CEV Continental Cup Final Etabı'nda millilerin oynayacağı tüm karşılaşmalar CEV'in YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Statü

Eleme usulüne göre oynanacak turnuvada her ülke her turda iki maç üzerinden karşılaşacak ve seride rakibine üstünlük sağlayan ülke bir üst tura yükselecek.

Oynanan karşılaşmaların ardından seride 1-1 eşitlik olması halinde ise "Altın Maç" oynanacak ve turu geçen taraf belli olacak.

CEV Continental Cup Final Etabı'nda şampiyon olan ülke, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı CEV Kıta Kupası'nda çeyrek finale yükseldi - Haberler Spor
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