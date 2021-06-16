Erkek Plaj Voleybol Takımı'nın olimpiyat yolunda rakibi Fransa oldu
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Erkek Plaj Voleybol Takımı'nın olimpiyat yolunda rakibi Fransa oldu

Erkek Plaj Voleybol Takımı'nın olimpiyat yolunda rakibi Fransa oldu
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Erkek Plaj Voleybol Takımı, CEV Continental Cup Finalleri'nde son 16 turunda Fransa'yla eşleşti.

Erkek Plaj Voleybol Takımı, CEV Continental Cup Finalleri'nde son 16 turunda Fransa'yla eşleşti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 23-26 Haziran'da Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda millilerin Fransa'yla çeyrek finale çıkma mücadelesi vereceği belirtildi.

Her turda iki galibiyete gelen takımın tur atlayacağı organizasyonda milli takımın Sefa Urlu/Selçuk Şekerci ve Murat Giginoğlu/Volkan Göğtepe ikilisinden oluşacağı kaydedildi.

CEV Continental Cup Finalleri'nde şampiyon olan ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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