Erkek öğrenci yurdundaki yangın paniğe neden oldu
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Erkek öğrenci yurdundaki yangın paniğe neden oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde erkek öğrenci yurdunun bacasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

04.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:47
Erkek öğrenci yurdundaki yangın paniğe neden oldu

'nin Çivril ilçesinde erkek öğrenci yurdunun bacasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Öğrencilerin geçici süre ile tahliye edildiği yurtta, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.


Yangın, gece geç saatlerde Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait erkek öğrenci yurdunun bacasında çıktı. B blokta çıkan yangın sonrası öğrenciler geçici süreyle tahliye edildi. Yangın ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler önce yurdun tedbir amaçlı elektrikler kesildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Korku dolu anlar yaşayan öğrenciler, yangının söndürülmesinin ardından rahat nefes alarak binaya geri döndü.


Yangının ardından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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