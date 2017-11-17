Erkek Milli Hokey Takımı'nın Bolu Kampı

Erkek Milli Hokey Takımı'nın antrenörü Yasin Yükseler, "Biz de İran gibi salon hokeyinde başarı elde etmek ve dünya sıralamasında ilk 10 içerisine girmek istiyoruz." dedi.



Yükseler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde 30 sporcu ile kampa girdiklerini, 12-14 Ocak 2018'de Alanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.



Sabahları kros tarzında egzersizler, akşamları ise teknik ağırlıklı organizasyonlar yaptıklarını belirten Yükseler, ikinci kamp döneminde daha çok maç ağırlıklı çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.



Yükseler, hokey branşının Avrupa'da farklı kategorilerde olduğunu ifade ederek, "Bunun en üstü Avrupa Kupası. Biz bunun bir altındayız. Buradan eğer şampiyon çıkarsak Salon Dünya Kupası'na katılma şansını elde ediyoruz. Bu da Türk hokeyi için inanılmaz bir başarı." diye konuştu.



Hokeyin Türkiye'de yeni bir spor olmasına rağmen elde edilen başarının önemine vurgu yapan Yükseler, şöyle devam etti:



"Atletik ancak plansız ve programsız bir toplumuz. Uzun vadeli planlarımız olmadığı için başarı gelmiyor. Çocuklarımız yetenekli. Türkiye'de tesis anlamında sıkıntılarımız var. Sahalarımız olmadığı için salona yöneldik. İran dünya sıralamasında yedinci durumda. Biz de İran gibi salon hokeyinde başarı elde etmek ve dünya sıralamasında ilk 10 içerisine girmek istiyoruz."



Yükseler, milli takımın yaş ortalamasının 19-20 olduğunu sözlerine ekledi.