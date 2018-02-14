Erkek Milli Halter Takımı'nın Kampında Kavga

Gaziantep'te kampta bulunan Erkek Milli Halter Takımı'ndaki kavga, 2 sporcunun kamptan gönderilmesine neden oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, konuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki sporcunun tartışmasının çatal isteme nedeniyle ortaya çıktığını söyledi.

Başkan Taşpınar, yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Yemek sırasında Daniyar, takım arkadaşı Murat'tan çatal istiyor. Murat da 'Kendin al.' cevabını veriyor. Sonrasında Daniyar kalkıp çatalı aldıktan sonra arkadaşının koluna ve sırtına acı verecek şekilde batırıyor. Sonrasında masa ve sandalyeler havada uçuşmuş. Teknik heyet tarafından iki sporcu da kamptan gönderildi."

Teknik heyetin yaşanan olayları rapor ederek federasyona göndereceğini aktaran Taşpınar, "Rapor geldikten sonra yönetim kurulu ve disiplin kurulu gereğini yapacak. Şu anda sadece iki sporcuyu kamptan gönderdik. Rapor sonrasında kimin veya kimlerin suçlu olduğuna karar verilecek." ifadelerini kullandı.