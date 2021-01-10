Erkek Milli Golbol Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi
10.01.2021 21:41 | Son Güncelleme: 10.01.2021 21:44
Erkek Milli Golbol Takımı'nın kampı Afyonkarahisar'da başladı.
Erkek Milli Golbol Takımı'nın kampı Afyonkarahisar'da başladı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler dikkate alınarak 7 sporcu, 3 antrenör ve 1 fizyoterapist eşliğinde kampa girdi.
Milliler, 28 Ocak Perşembe gününe kadar çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er