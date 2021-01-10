Erkek Milli Golbol Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi
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Erkek Milli Golbol Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi

10.01.2021 21:41 | Son Güncelleme: 10.01.2021 21:44
Erkek Milli Golbol Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi

Erkek Milli Golbol Takımı'nın kampı Afyonkarahisar'da başladı.

Erkek Milli Golbol Takımı'nın kampı Afyonkarahisar'da başladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler dikkate alınarak 7 sporcu, 3 antrenör ve 1 fizyoterapist eşliğinde kampa girdi.

Milliler, 28 Ocak Perşembe gününe kadar çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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