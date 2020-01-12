Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampına ara verildi

12.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:14

Erkek Milli Boks Takımı, İstanbul'da 14-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da girdiği kampa ara verdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 26 sporcu katıldı.

Milli Takım Başantrenörlerinden Seyfullah Dumlupınar, AA muhabirine, asıl amaçlarının 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri olduğunu belirtti.



Dumlupınar, Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın, mart ayında Londra'da, mayısta da Paris'te gerçekleşecek olimpiyat elemeleri öncesinde çok önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Turnuvada eksikliklerini göreceklerini ifade eden Dumlupınar, sporcuların şu ana kadarki performansından memnun olduğunu belirtti.

Turnuvaya 18 sporcuyla katılacaklarını aktaran Dumlupınar, organizasyonun ardından kampın tekrar başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA