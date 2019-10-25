Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

25.10.2019 11:18

Erkek Milli Boks Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.



Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 16 sporcu katılıyor.



Mili takım antrenörlerinden Mustafa Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın bir bölümünün de Antalya'da kamp yaptığını belirtti.

Olimpiyat elemelerinin martta Londra'da, mayısta da Paris'te yapılacağını ifade eden Kalkan, "Bu elemelere hazırlanıyoruz. Amacımız olimpiyat elemelerinde sporcularımızı olimpiyat kadrosuna sokup madalya almak." dedi.

Kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını anlatan Kalkan, "Teknik ve taktik çalışmalar da yapıyoruz. İlerleyen günlerde Antalya'daki takımımız da buraya gelecek. Takımlar birleşecek. Birlikte çalışacağız. Olimpiyat elemelerine kadar kamplarımız devam edecek." diye konuştu.

Kalkan, kampa 10 Kasım'da ara vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA