Erkek kuşlar parlak tüyle değil zekalarıyla dişileri etkiliyor | Araştırma
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Erkek kuşlar parlak tüyle değil zekalarıyla dişileri etkiliyor | Araştırma

Bilim insanlarının kuşlar üzerinde yaptıkları deneyler dişi kuşların erkeklerin görüntüsünden çok zekasından etkilendiğini ortaya koyuyor. Erkek kuşların dişilere göre daha canlı tüylere sahip olduğu ve daha 'nameli' öttüğü kabul ediliyor.

11.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:30
Erkek kuşlar parlak tüyle değil zekalarıyla dişileri etkiliyor | Araştırma

Bilim insanlarının kuşlar üzerinde yaptıkları deneyler dişi kuşların erkeklerin görüntüsünden çok zekasından etkilendiğini ortaya koyuyor.


Erkek kuşların dişilere göre daha canlı tüylere sahip olduğu ve daha 'nameli' öttüğü kabul ediliyor. Ancak araştırmacıların yayınladığı rapor, bu özelliklerden çok erkek kuşun bilişsel yeteneklerinin diğerlerini etkilediğini gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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