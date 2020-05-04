Erkek kardeşine kurşun yağdırdı
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Erkek kardeşine kurşun yağdırdı

Erkek kardeşine kurşun yağdırdı
04.05.2020 20:35 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:36

Erkek kardeşine kurşun yağdırdı Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişi öz kardeşini ayaklarından silahla vurarak yaraladı.

Erkek kardeşine kurşun yağdırdı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişi öz kardeşini ayaklarından silahla vurarak yaraladı. Kardeşini vuran şahıs, kovalamaca sonucu boş arazide yakalandı.

Olay Besni ilçesi Tekağaç Köyüne bağlı Beşir Mezrasında meydana geldi.

İddiaya göre aralarında ailevi sorunlar bulunan Mehmet Ö. (49), ile erkek kardeşi olan Sadi Ö. (44), arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Mehmet Ö., kardeşi olan Sadi Ö'nün ayaklarına silahla ateş etmeye başladı. Ağabeyinin kendisine ateş açması sonucu ayaklarından vurulan Sadi Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma ekipleri kardeşini silahla vuran Mehmet Ö'nün peşine düştü. Mehmet Ö., daha sonra jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu boş bir arazide yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Erkek kardeşine kurşun yağdırdı

Kaynak: İHA

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