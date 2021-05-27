Erkek Judo Ümit Milli Takımı Samsun'da kampa girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erkek Judo Ümit Milli Takımı Samsun'da kampa girdi

Erkek Judo Ümit Milli Takımı Samsun'da kampa girdi
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Spor

Erkek Judo Ümit Milli Takımı, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa girdi.

Erkek Judo Ümit Milli Takımı, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa girdi.

Avrupa şampiyonasına hazırlanan Erkek Judo Ümit Milli Takımı, TOHM'daki sporcularla beraber çalışmalarına başladı.

Milli takım ve TOHM Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu, antrenörler Furkan Othan, Erkut Şahin ve Dilgam Aliyev ile sporcular 16 Haziran'a kadar Samsun'da kamp yapacak.

Zayimoğlu, yaptığı açıklamada, 55 kişilik kamp kadrosu ile 17-19 Ağustos'ta Letonya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi.

Avrupa şampiyonası öncesinde haziran ve temmuz aylarında iki Avrupa kupasına da katılacaklarını belirten Zayimoğlu, şunları kaydetti:

"Kalan bu kısa sürede, 2 hazırlık turnuvasına katılacağız. İlk olarak haziran ayında Hırvatistan'da sonra temmuz ayında Romanya'da yapılacak Avrupa kupasına katılacağız. Daha sonra, ağustos ayında Letonya'da yapılacak Avrupa şampiyonasına katılacağız. Bu kampta bu şampiyonaların kadroları seçilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsmail Kasapoğlu'na, federasyon başkanımız Sezer Huysuz'a, pandemi dönemi süresince gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Demet Akalın Şevval Şahin Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Lukas Podolski Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erkek Judo Ümit Milli Takımı Samsun'da kampa girdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 11:55:23. #1.13#

title