Erkek işine kadın eli değdi
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Ağrı, Güncel

Erkek işine kadın eli değdi

Ağrı'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan kadın pompacı görenleri şaşırtıyor.

08.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:58
Erkek işine kadın eli değdi

Ağrı'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan kadın pompacı görenleri şaşırtıyor.


Ağrı'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan iki kadından biri olan Emine Kürkçü, erkek mesleği olarak bilinen pompacılık işini yapıyor. Eline pompayı alıp Ağrı'da bir ilke imza atan Kürkçü, yakıt istasyonuna gelen müşteriler tarafından başlarda şaşkınlıkla karşılansa da sonradan bu işi yaptığı için takdir topladığını dile getirdi. Yakıt istasyonunda kasiyerlik yaparak işe başladığını ifade eden Kürkçü, "Aslında bu işe severek başladım. Normalde markette çalışıyordum. Marketten sonra pompacılığa başladım. Kış ayları soğuk geçiyor ama her şeye rağmen severek yapıyorum. Bu işi sadece erkekler yapamaz, bayanlar da bu işi yapabilir. Görünce şaşırıyorlar. Baya tebrik topluyorum. Bazen bazı müşterilerimiz erkek sanıp kabaca konuşabiliyor. Sonradan özür diliyorlar" dedi.


"Sadece erkek işi değil"


Yaptığı işin sadece erkeklere yönelik olmadığını vurgulayan Emine Kürkçü, pompacı olarak çalıştığı yakıt istasyonunun kadınlar tarafından tercih edildiğini söyledi. Kürkçü, "Bayan arkadaşlar da yapabilir, sadece ben değil. Ben işimden gayet memnunum. Bayanların yapabileceği bir iş. Sadece erkek işi değil yani" ifadelerini kullandı.


Yaptığı iş nedeniyle tebrik toplayan Emine Kürkçü, özellikle kadınlardan destek alarak hem sıradanlığın dışına çıkıp hem de kadınlar her işi yapamaz algısını değiştiriyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

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