Erkek İmam-Hatip Lisesinde Yangın Tatbikatı

Kırşehir'in Kaman ilçesi Erkek İmam Hatip Lisesi'nde 'Sivil Savunma Haftası' dolayısıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesi Erkek İmam Hatip Lisesi'nde okulda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Sivil Savunma Kulübü tarafından ikaz- alarm ve personel tahliye tatbikatı yapıldı. Okulun İkaz Alarm sistemi çalıştırıldı ve kısa sürede okul binası programlı bir şekilde tahliye edildi. Olası yangın anında personel ve öğrencilere can ve mal kaybının en aza indirilmesi için eğitim verilerek dersliklerin planlı bir şekilde boşaltılması ve önceden belirlenen açık alanlarda hiçbir izdihama yol açmadan toplanmaları sağlandı.

Okul Müdürü Celal Aligül, Sivil Savunma haftası nedeniyle okulda yapmış oldukları tatbikatı farkındalık oluşturmak amacı ile yaptıklarını belirterek şunları söyledi;

"Tabi ki aksaklıkları görüp kendimizi eleştirmek yönünde yaptık, öğrencilerimizi daha da bilinçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tatbikat genel anlamda başarılı olmuştur. Öğrencilerimiz yangın bilincine vardı. Okulumuz yol kenarında olması nedeniyle olumsuz bir durum olursa sadece sunum şeklinde anlatmak bu konuyu çözmeyecekti bizde uygulamalı yaptık" - KIRŞEHİR