Erkek giyim markasının kış sezonu koleksiyonu
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Erkek giyim markasının kış sezonu koleksiyonu

04.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:02
Erkek giyim markasının kış sezonu koleksiyonu

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, marka yüzü Burak Özçivit'in taşıdığı mont ve kabanlar ile yeni sezonda müşterilerinin karşısına çıktığını duyurdu.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, marka yüzü Burak Özçivit'in taşıdığı mont ve kabanlar ile yeni sezonda müşterilerinin karşısına çıktığını duyurdu.

Kış kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Burak Özçivit'in de favorilerinden olan Altınyıldız Classics'in konfor ve şıklığın ön planda olduğu mont ve kabanlar müşterilerin beğenisine sunuldu. Soğukların gelişiyle birlikte öne çıkan anorak montlar, su ve soğuğu geçirmeyen formlarıyla öne çıkarken farklı stilleriyle de sezonun olmazsa olmazları arasında yerini aldığı bildirildi.

Markadan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:  

"Puffer olarak trendlerin başında yer alan şişme mont ve kabanlar yeni sezonda kürk detayları ile farklılaştığı sportif tarzıyla Burak Özçivit'in de favorileri arasına giriyor. Üstelik hafifliği ile üzerinizde yok hissi veren ancak soğuklara meydan okuyan "Ultra Hafif Mont" katlanıp çantasında taşınabilme özelliği ile tam yatırım yapılacak parçalar listesinde ilk sırada yer alıyor. Baştan aşağı aynı tonlarda giyinmeyi sevenlerin favorisi olacak renkli kabanlarda haki ve lacivert gibi zamansız renklerin yanı sıra bej rengi dikkat çekiyor. Kış stilinde açık renk giyme konusunda Burak Özçivit'in baştan aşağı bej ve ekru kombininden ilham alabilirsiniz."


- İstanbul
Erkek giyim markasının kış sezonu koleksiyonu
Erkek giyim markasının kış sezonu koleksiyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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