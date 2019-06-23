Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması'nın bölge finali Kilis'te yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması'nın bölge finali Kilis'te yapıldı.
Hacı Cümbüş Camisi'nde gerçekleştirilen bölge finaline, Hatay, Adana Osmaniye, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş il birincileri katıldı.
Birbirinden güzel kıraatlerin sergilendiği bölge finalinde, birinciliği Kilis'ten Murtaza Çelebi, ikinciliği Hatay'dan Ekrem Sert, üçüncülüğü Adana'dan Metin Aktaş elde etti.
Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA
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