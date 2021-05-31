Erkek Değil, adam arıyorum!
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Erkek Değil, adam arıyorum!

Erkek Değil, adam arıyorum!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü manken ve sunucu Tuğba Özay modacısı Serhat Çağırtekin ile Maslak'ta bir fotoğraf çekimine giderken görüntülendi.

Gelinlikle objektiflere poz veren Özay, "Olurda beklide bir aday bulurum dedim. İnsanlar bu pandemi döneminde o kadar sıkıldılar ki iptal oldu ertelendi. İnşallah ayrılmamışlardır. Allah kimseyi ayırmasın herkes çok mutlu olsun" dedi.

Üzerindeki Gelinliği Çekilişle Sağlık Çalışanına Verecek.

Tuğba Özay üzerindeki gelinliği modacı Serhat Çağırtekin ile konuşarak yapılacak çekilişte bir sağlık çalışanları için verilmesi için ikna ettiğini söyledi. Özay, " Onların hakkını bu dönem de ödememiz mümkün değil. Bu gelinliği bir sağlıkçıya hediye edicez" dedi.

Erkek Değil, Adam Arıyorum!

Benim aşkımı her şeyimi hak edecek bir adam olduğu zaman evlenmeyi düşündüğünü söyleyen Özay, "Erkek çok var adam bulmak çok kolay değil. Herkes dışı veya erkek dolabilir ama adamlık çok ayrı bir şeydir. Hayata karşı duruşum orantılıdır orantılıdır. Adamlığında kadını erkeği olmaz diye düşünüyorum. Tuğba Özay ayrıca arkasındaki ağacı göstererek odunlarla işim olmaz" dedi.

Erkek Değil, adam arıyorum!

Kaynak: Snob Magazin

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