Haberler » Spor » Erkek Curling Milli Takımı, Hırvatistan'ı mağlup etti - Spor

Erkek Curling Milli Takımı, Hırvatistan'ı mağlup etti

Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenen Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası'nda Erkek Genç Milli Takımı, rakibi Hırvatistan'ı 8-2 mağlup etti.

14.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:15
Erkek Curling Milli Takımı, Hırvatistan'ı mağlup etti
Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenen Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası'nda Erkek Genç Milli Takımı, rakibi 'ı 8-2 mağlup etti.

Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası'nda Erkek Genç Milli Takımı dördüncü maçında rakibi Güney Kore'yi 5-2 yenerek avantaj elde etmişti. Milliler, yarın TSİ 21.00'de İspanya ile mücadele edecek.

- Ankara
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler