Erkek berberliğine 'Tutku'n oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Mühendisliği son sınıf öğrencisi Tutku Bodrumlu, erkek arkadaşının saçını keserek başladığı berberlikte, mesleğin aranan ismi olmak istiyor.

Bodrumlu, saç modelini beğenmeyen ve kendisinden tecrübesi olmamasına rağmen saçını kesmesi için ısrar eden arkadaşının ricasını kırmayarak farkında olmadan erkek berberliği mesleğine ilk adımı attı.

Bodrumlu'nun, el yeteneğinin keşfedilmesi ise bir dans etkinliğinde gerçekleşti. Etkinlikte bir berber tarafından, erkek arkadaşının saç modelinin beğenilmesi, Bodrumlu'ya profesyonel meslek hayatının kapılarını açtı.

Yaptığı kesimi beğenen berberden iş teklifi aldı

"Erkek berberi" olma hikayesini AA muhabirine anlatan Tutku Bodrumlu, arkadaşının saç tıraşını yapmaya karar verdiğinde, "Ne olur ki, en fazla 3 numaraya vururuz" diye düşündüğünü, kesimi yaptığında ise sonucun hoşuna gittiğini söyledi.

Gittikleri dans etkinliğinde tanıştıkları berber ustasının, tıraşını yaptığı arkadaşının saç kesim tarzını beğenmesi sonucunda kendisine iş teklif ettiğini aktaran Bodrumlu, "Bana daha fazla şeyler öğretebileceğini, arada gidip gelmem gerektiğini, böylece daha güzel kesimler ortaya çıkarabileceğini söyledi. Ben de ustamın yanında işe başladım." dedi.

Müşterilerin ilk başta şaşırdığını ancak saçlarını kesmesine karşı çıkmadıklarını ve sonuçtan memnun kaldıklarını belirten Bodrumlu, kendisinin de zaman içerisinde ortama uyum sağladığını anlattı.

"Babam da çok ılımlı yaklaştı"

Ailesinin, erkek berberi olmak istediğini duyduğunda çok şaşırdıklarını ancak zamanla kendisine destek verdiklerini dile getiren Bodrumlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Babama söylerken biraz gerildim ama ilginç bir şekilde babam da çok ılımlı yaklaştı. Babam, karşı çıkan bazı akrabalarımıza bir meslek daha öğrendiğimi savundu. 'Sen kimya mühendisliği okuyorsun, İTÜ gibi bir okulda nasıl berberliğe merak saldın?' diye karşı çıkan birkaç akrabamız olmuştu, onlara karşı beni savunmaya başladı. Bu da tabii ki insana güven veriyor, kendine güvenini artıran şeyler, bu tarz durumlar, onun dışında hepsinin desteği arkamda yani."

"Saç kesimini erkeklere beğendirmek daha kolay"

Saç kesimini erkeklere beğendirmenin, kadınlara beğendirmekten daha kolay olduğunu anlatan Bodrumlu, "Erkek tıraşı, kadın saç kesimlerinden, saç modellerinden, bakımından daha kolay olduğu için sıkıntılı bir meslek değil. Bence sadece fiziksel açıdan daha fazla yoruluyorsun." diye konuştu.

Bodrumlu, müşterilerin biraz da rahatlamak, kendilerini iyi hissetmek için berbere geldiğini, saç kesimi sırasında dertlerini paylaştıklarını belirterek, "Konuşuyoruz, açılıyoruz, bazen biz anlatıyoruz dertlerimizi onlara." ifadesini kullandı.

Berberlik mesleğini sürdürmek için çok fazla araştırıp, yenilikleri öğrenmek gerektiğine dikkati çeken Bodrumlu, şunları kaydetti

"İnsanların kendilerini geliştirmesi lazım. Sürekli aynı kalıpta, aynı modeli yapmak olmuyor. Zaten her model farklı insanlarda farklı duruyor. Her model her insana olmaz, herkesin saç yapısı, yüz hatları, kafa yapısı farklı olduğu için ona göre bir uyum sağlamanız gerekli."

"İnsanın mutlu olduğu şeyi yapması önemli olan"

Berberliğin inceliklerini öğrenip, bu meslekte aranan bir isim olmak istediğini dile getiren Tutku Bodrumlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da kadınlara şu mesajları verdi:

"Mesleki veya özel yaşantılarında en önemli olan kendi istekleri. O yüzden bu çerçevede ne istediklerinden ve neyi istediklerinden emin olup, ona göre hayatlarına yön vermeleri gerektiğini düşünüyorum.

Herhangi bir şekilde el alem ne der, ailem ne der, arkadaşlarım ne der diye düşünmeden, insanın istediği ve mutlu olduğu şeyi yapması önemli olan. Ben de kimya mühendisliği yaptığımda mutlu olmayacağımı fark ettim. Erkek berberliği yaptığım için mutluyum, mesleğimi yaparken çok keyif alıyorum, yani tabiri caizse işe koşarak geliyorum. İnsanın mesleğini yaparken ayaklarının geriye gitmemesi gerekir. Çünkü oldukça uzun bir süre bu mesleği yapacağımız için hangi meslek olursa olsun o yüzden mutlu olduğunuz işi, mutlu olduğunuz mesleği yapmanız çok önemli bence. Okulda son yılım, diplomamı aldıktan sonra berberliğe devam edeceğim."

