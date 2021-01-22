Erkek basketbolunda derbi heyecanı
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Erkek basketbolunda derbi heyecanı

22.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:15
Erkek basketbolunda derbi heyecanı

ING Basketbol Süper Lig'inin 18. haftasındaki derbide yarın Beşiktaş Icrypex, Galatasaray'ı konuk edecek.

ING Basketbol Süper Lig'inin 18. haftasındaki derbide yarın Beşiktaş Icrypex, Galatasaray'ı konuk edecek.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 15.15'te başlayacak.

Ligde iyi bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, haftaya 7. sırada girdi.

Sıkıntılı bir sezon yaşayan ve son olarak Ekrem Memnun'un takımın başına geçtiği sarı-kırmızılılar ise 6 galibiyet, 11 yenilgiyle 13. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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