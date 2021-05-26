Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: "2 ay yürüyemeyeceğim"
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Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: "2 ay yürüyemeyeceğim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da 2. kattan otomobilin üzerine düştüğü iddia edilen 24 yaşındaki S.N.G'nin burnu, beli, kol ve bacağında kırık olduğu tespit edildi.

Antalya'da 2. kattan otomobilin üzerine düştüğü iddia edilen 24 yaşındaki S.N.G'nin burnu, beli, kol ve bacağında kırık olduğu tespit edildi. Bacağında alçı, burnunda sargı olan S.N.G, "Bu olay yüzünden 2 ay ayağımın üzerine basamayacağım" dedi.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 4 gün önce sabaha karşı meydana gelen olayda, hemşire S.N.G, eski erkek arkadaşı A.S.D.(32) ile tartıştı. Tartışmada 2. kattan binanın önündeki park halindeki otomobilin üzerine düşen hemşire S.N.G'nin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ortopedi servisinde tedavisine devam ediliyor. 2 ameliyat geçiren hemşirenin beli,burnu, sol kolu ve sol bacağında kırık olduğu belirlendi. Bacağında alçı, burnunda bandaj olan genç hemşirenin tedavisine hastanede bir süre daha devam edileceği belirtildi.

Yatağından dahi kalkamayan SN.G, olay günü bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı A.S.D'nin kendisini zorla evine getirdiğini söyledi.

Evden tartıştıklarını anlatan S.N.G, "Beni darbederek burnumu kırdı. Acıdan kafamı kaldıramıyordum. Pencereye koşarak komşulardan yardım istedim. Bu sırada arkamdan gelerek 'Bağırma polis gelecek. Ben ne yapacağım' dedi. Ardından aşağıya itti. Allah'tan arabasının üzerine düştüm. Betona düşseydim belki de ölmüştüm. Aşağıda acı içerisinde kıvranırken yanıma geldi ve beni tekrar o halimle eve çıkartmaya çalıştı. Beni yaralı halde sürüklemeye çalıştı. Ben de 'Yalvarırım ambulans çağır, gerekirse şikayetçi olmayacağım ' dedim. Bu sırada komşular geldi ve ambulans çağırdı" dedi.

"2 Ay yürüyemeyecek"

Yaşadıklarını hala unutamadığını dile getiren S.N.G, "Yaklaşık 3 ay önce de beni darp etmişti. Şikayetçi oldum ardından ailesinin ısrarı üzerine şikayetimi geri çekmiştim. O darptan kaşımda iz kaldı. Çalıştığım işyerini de sürekli arayıp beni taciz ediyordu. Mecburen ücretsiz izine çıktım. Tedirginim. Bu olay yüzünden 2 ay ayağımın üzerine basamayacağım. Çok sayıda ameliyat olacağım. Benim hakkımda adli sicil kaydım olduğu yönünde açıklama yapılmış. Öyle bir kayıt yok. Olayın üzerine kapatmaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan A.S.D'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini öğrenildi. - ANTALYA

Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: '2 ay yürüyemeyeceğim'
Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: '2 ay yürüyemeyeceğim'
Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: '2 ay yürüyemeyeceğim'
Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: '2 ay yürüyemeyeceğim'
Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: '2 ay yürüyemeyeceğim'
Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: '2 ay yürüyemeyeceğim'
Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: '2 ay yürüyemeyeceğim'
Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: '2 ay yürüyemeyeceğim'
Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: '2 ay yürüyemeyeceğim'
Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: '2 ay yürüyemeyeceğim'
Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: '2 ay yürüyemeyeceğim'
Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: '2 ay yürüyemeyeceğim'
Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: '2 ay yürüyemeyeceğim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan otomobilin üzerine düşen hemşire: "2 ay yürüyemeyeceğim" - Haberler
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