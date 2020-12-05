Erkek arkadaşının öldürüp yol kenarına attığını itiraf ettiği kadının cesedi bulundu
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Erkek arkadaşının öldürüp yol kenarına attığını itiraf ettiği kadının cesedi bulundu

05.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:25

Ankara'da erkek arkadaşının öldürüp yol kenarına attığını polise itiraf ettiği kadının cesedi Sakarya'da bulundu.

Ankara'da erkek arkadaşının öldürüp yol kenarına attığını polise itiraf ettiği kadının cesedi Sakarya'da bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih A, tartıştığı kız arkadaşı Yasemin Aydın'ı öldürdü. Kadının cesedini otomobiline koyan şüpheli, İstanbul'a doğru yola çıktı.

İstanbul'da polise teslim olan Fatih A'nın ifadesinde, cesedi Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yol kenarına attığını söylemesi üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kadının cesedi, Erenler ilçesi Horozlar mevkisinde yol kenarında bulundu.

Yasemin Aydın'ın cesedi, incelemelerin ardından morga götürüldü.

Şüphelinin, Ankara emniyetine teslim edildiği öğrenildi.

Erkek arkadaşının öldürüp yol kenarına attığını itiraf ettiği kadının cesedi bulundu
Erkek arkadaşının öldürüp yol kenarına attığını itiraf ettiği kadının cesedi bulundu
Erkek arkadaşının öldürüp yol kenarına attığını itiraf ettiği kadının cesedi bulundu
Erkek arkadaşının öldürüp yol kenarına attığını itiraf ettiği kadının cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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