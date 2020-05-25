Erkek arkadaşının evine giderek uyuşturucu ve alkol alan kadın hayatını kaybetti DENİZLİ (İHA) – Denizli'de erkek arkadaşının evine giderek uyuşturucu madde ve alkol aldığı iddia edilen ve astım hastası olan kadın fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de erkek arkadaşının evine giderek uyuşturucu madde ve alkol aldığı iddia edilen ve astım hastası olan kadın fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 30 yaşındaki kadının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Edinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz 23 Mayıs günü Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, sanat tarihi mezunu Sibel K., erkek arkadaşı Mehmet E.'nin evine gitti. Burada ikilinin beraber uyuşturucu madde ve alkol aldığı öne sürüldü. Astım hastası olduğu öğrenilen Sibel K., fenalaşması üzerine erkek arkadaşı sağlık ekibi çağırdı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Genç kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sibel K.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Erkek arkadaşı uyuşturucu ve alkol aldıklarını itiraf etti

Olayın ardından polis, Mehmet E.'yi gözaltına aldı. Mehmet E., ilk ifadesinde kız arkadaşının içki ile birlikte kokain ve esrar kullandığını ardından fenalaştığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA