Erkek arkadaşının darbettiği iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı
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Erkek arkadaşının darbettiği iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı

Adana'da erkek arkadaşı tarafından darbedildiği ileri sürülen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

15.11.2019 21:49 | Son Güncelleme: 15.11.2019 21:52
Erkek arkadaşının darbettiği iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı

'da erkek arkadaşı tarafından darbedildiği ileri sürülen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi 'nde bir kadının darbedildiği ihbarını alan polis ekipleri, adrese gittiklerinde Fidan K'yi baygın halde buldu.

Erkek arkadaşı F.Ş'nin kendisini darbettiğini iddia eden Fidan K, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fidan K'yi darbettiği ileri sürülen F.Ş. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Erkek arkadaşının darbettiği iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı
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