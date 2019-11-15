Erkek arkadaşının darbettiği iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı
Adana'da erkek arkadaşı tarafından darbedildiği ileri sürülen kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Adana'da erkek arkadaşı tarafından darbedildiği ileri sürülen kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kadının darbedildiği ihbarını alan polis ekipleri, adrese gittiklerinde Fidan K'yi baygın halde buldu.
Erkek arkadaşı F.Ş'nin kendisini darbettiğini iddia eden Fidan K, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fidan K'yi darbettiği ileri sürülen F.Ş. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Videosu: Erkek arkadaşının darbettiği iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı