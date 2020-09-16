Erkek arkadaşının darbedip, balkondan sarkıttığı genç kızı özel harekatçılar kurtardı
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Erkek arkadaşının darbedip, balkondan sarkıttığı genç kızı özel harekatçılar kurtardı

ADANA'da, kız arkadaşı S.T.'yi (25) darbettikten sonra 9'uncu kattaki evinin balkonundan sarkıttığı iddia edilen Z.Z.Y. (29), özel hareketçılar tarafından etkisiz hale getirilip, genç kız kurtarıldı.

Erkek arkadaşının darbedip, balkondan sarkıttığı genç kızı özel harekatçılar kurtardı
16.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:41

ADANA'da, kız arkadaşı S.T.'yi (25) darbettikten sonra 9'uncu kattaki evinin balkonundan sarkıttığı iddia edilen Z.Z.Y. (29), özel hareketçılar tarafından etkisiz hale getirilip, genç kız kurtarıldı.

Olay, gece saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katında yaşandı. İddiaya göre, apartmanda yaşayanlar üst katlardan gelen çığlık sesleri üzerine polise, ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, 9'uncu kattaki dairenin ziline bastı. Kapı açılmayınca da özel harekat polislerinden yardım istendi. Kısa sürede gelen özel harekat polisleri, kapıyı koçbaşı ile kırıp içeri girdi. Z.Z.Y. etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, S.T. isimli kız kurtarıldı. Kız arkadaşını darbettikten sonra balkondan sarkıttığı öne sürülen Z.Z.Y.'nin polis merkezindeki sorgusu sürüyor. 

   


Kaynak: DHA

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