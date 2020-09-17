Erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü
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Erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü

Fatih'te bir turst bir kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü.

Erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü
17.09.2020 09:16 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:26

Fatih'te bir turst bir kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü. Çiftin kavgası kameralara yansıdı.

Olay Fatih Aksaray'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turist çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü. Adam ise kadının saldırısı karşısında geriye doğru kaçarak kendini korumaya çalıştı. Kadının erkek arkadaşını dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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