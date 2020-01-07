Erkek arkadaşını bıçakladı
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Erkek arkadaşını bıçakladı

Samsun'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı.

07.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:22
Erkek arkadaşını bıçakladı

'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi 'de gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı erkek arkadaşı S.D.'ye (34) bıçakla saldıran F.T.(36) adlı kadın, polis tarafından gözaltına. Hastaneye kaldırılan S.D. tedavi altına alınırken, Recep Tokur Polis Merkezinde işlemleri tamamlanan F.T. adlı 1 çocuk annesi kadın ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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