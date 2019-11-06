'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' Trump'ta sahneleniyor

06.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:50

Gonca Vuslateri ve Fırat Tanış'ın rol aldığı 'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' oyunu, 7 Kasım Perşembe günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

İngiliz Yazar Samantha Ellis'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Altuğ'un üstlendiği oyun, kadın-erkek ilişkilerini feminist bir erkeğin ve feminist olma şansını yitirmiş bir kadının gözünden anlatıyor.

Gonca Vuslateri ve Fırat Tanış'ın üçer farklı karakteri canlandırdığı oyun dekor ve kostüm tasarımı Başak Özdopan'a, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan'a, hareket düzeni Senem Oluz'a ait.

Kaynak: DHA