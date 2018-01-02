Erkek Arkadaşı Tarafından Aldatılınca Bekaretini Satılığa Çıkardı

Kalifornia'da yaşayan Klisenin yatılı okulunda yetişen 23 yaşındaki Bailey Gibson adlı kız erkek arkadaşının kendisini aldatmasından sonra daha iyi bir yaşama sahip olmak için bekaretini satışa çıkardı. Anne ve babası olmadığı için kendisini evlatlık olarak alan aile tarafından büyütelen kız klisede dindar oalrak yetiştirildiği için evlenmeden önce kimse ile ilişki yaşamadı.

Toplumun bekaretini satışa çıkardığı için kendisini sapkın olarak görmesinini umursamadığını söyleyen Bailey, vucudunun sadece kendisine ait olduğunu ve istediğin şekilde vucudunu kullanma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Klisenin yatılı okulunda televizyon ve müzik dinlemenin yasak olduğunu söyleyen Bailey, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendikten sonra acı çektiğini ve daha sonra hiç bir erkek için evleninceye kadar bekaretini korumaya değmediğini düşünüp bekaretini satışa çıkarmaya karar verdiğini söyledi.

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