Cani Anne, Erkek Arkadaşı İçin 5 ve 2 Yaşındaki Çocuklarını 150 Derecelik Suyun İçine Attı
Amerika'da 25 yaşındaki anne, 5 ve 2 yaşındaki çocuklarını erkek arkadaşını yatıştırmak için 150 derecelik kaynar su bulunan küvetin içine koyup cezalandırdığı için 40 yıl hapis cezası aldı.
Amerika Alabama'da 25 yaşındaki anne Amanda Reyer, yatağa zamanında girmeyen beş yaşındaki oğlu ve iki yaşındaki kızını içinde150 derecelik kaynar su bulunan küvetiniçine koyup cezalandırdığı için 40 yıl hapis cezası aldı.
ERKEK ARKADAŞINI YATIŞTIRMAK İÇİN YAPMIŞ
Mahkemede konuşan anne, çocukların erkek arkadaşını rahatsız ettiklerini ve erkek arkadaşını yatıştırmak için böyle bir cezaya başvurduğunu söyledi. Anne, ayrıca bir televizyon programında bir uzmanın yaramazlık yapan çocukları soğuk suyla cezalandırılması gerektiğini, kendisinin ise sıcak su ile cezalandırmayı tercih ettiğini söyledi.
ÇOCUKLARIN BEDENLERİN KALICI İZ OLUŞTU
Anne çocuklarının sıcak suya attıktan hemen sonra çocukların haşlanmaya başladığını gördüğü anda küvetten çıkardığını söylemesine rağmen çocukların vücudunda ömür boyu iz olarak kalacak olan ağır yanıklar meydana geldi. Olayı soruşturan uzmanlar ise çocuklar bir kaç defa suya koyulup çıkarıldığı kanıtlarına ulaştıklarını söylediler.
ERKEK ÇOCUĞU EVLATLIK VERİLDİ
Kız çocuğu baba annesine verilirken erkek çocuğu koruyucu bir aileye evlatlık olarak verildi.
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cocukları buhara mı atmıs anlamadım,150 derece su nasıl oluyorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah belanı versin senin gibi anne olmaz olsunCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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allah belanı versin seninCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Cehennemde 10 katı sıcaklığa dayansın artık.hemde ara vermeden.alçak çocuklardan ne istedin.Ama cehennem böyle alçaklar için zaten.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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40 yıl mı :) bence o kadını 360 derecelik suya atılmalıydı cezası o acıyı hissetmesi gerekirdiCevap Yaz 7 Yayından Kaldır