Cani Anne, Erkek Arkadaşı İçin 5 ve 2 Yaşındaki Çocuklarını 150 Derecelik Suyun İçine Attı

Amerika Alabama'da 25 yaşındaki anne Amanda Reyer, yatağa zamanında girmeyen beş yaşındaki oğlu ve iki yaşındaki kızını içinde150 derecelik kaynar su bulunan küvetiniçine koyup cezalandırdığı için 40 yıl hapis cezası aldı.

ERKEK ARKADAŞINI YATIŞTIRMAK İÇİN YAPMIŞ

Mahkemede konuşan anne, çocukların erkek arkadaşını rahatsız ettiklerini ve erkek arkadaşını yatıştırmak için böyle bir cezaya başvurduğunu söyledi. Anne, ayrıca bir televizyon programında bir uzmanın yaramazlık yapan çocukları soğuk suyla cezalandırılması gerektiğini, kendisinin ise sıcak su ile cezalandırmayı tercih ettiğini söyledi.

ÇOCUKLARIN BEDENLERİN KALICI İZ OLUŞTU

Anne çocuklarının sıcak suya attıktan hemen sonra çocukların haşlanmaya başladığını gördüğü anda küvetten çıkardığını söylemesine rağmen çocukların vücudunda ömür boyu iz olarak kalacak olan ağır yanıklar meydana geldi. Olayı soruşturan uzmanlar ise çocuklar bir kaç defa suya koyulup çıkarıldığı kanıtlarına ulaştıklarını söylediler.

ERKEK ÇOCUĞU EVLATLIK VERİLDİ

Kız çocuğu baba annesine verilirken erkek çocuğu koruyucu bir aileye evlatlık olarak verildi.