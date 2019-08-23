Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı
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Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından, otomobilin içinde darbedilen ve daha sonra mezarlığın önüne bırakılan Fatma Y. (32) hastanede tedaviye alındı.

23.08.2019 13:23
Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından, otomobilin içinde darbedilen ve daha sonra mezarlığın önüne bırakılan Fatma Y. (32) hastanede tedaviye alındı.

Akhisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Fatma Y., erkek arkadaşı Serkan Y. ile birlikte otomobille gezerken tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, Serkan Y., elindeki cep telefonuyla kadına vurmaya başladı. Kanlar içinde kalan kadın, Serkan Y. tarafından mezarlık önünde araçtan yola atıldı. Fatma Y., durumu 155'e bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin haber vermesi üzerine Fatma Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Emniyet ekipleri, kadını darbeden kişiyi arıyor.

Kaynak: DHA
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